Чулки, латекс и голая грудь: MARUV показала фото в провокационной позе
03:45, 09 февраля 2020Звезды
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Певица позирует на столе, стоя на четвереньках.
На свежем фото певица вновь потрясла поклонников нарочито сексуальным образом / Instagram MARUV
Украинская певица MARUV любит привлекать внимание фанатов не только эпатажными нарядами, но и провокационным поведением. На свежем фото певица вновь потрясла поклонников нарочито сексуальным образом.
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Снимок опубликован в ее Instagram.
Певица позирует на столе, стоя на четвереньках. На ней надеты чулки, обувь на высоком каблуке и латексное платье, которое на груди почти полностью прозрачное.
"Пахнет сексом", "Вот я развратница!", "Красавица", "Пушка", - прокомментировали фото пользователи сети.
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