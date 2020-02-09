Чулки, латекс и голая грудь: MARUV показала фото в провокационной позе

Певица позирует на столе, стоя на четвереньках.

Украинская певица MARUV любит привлекать внимание фанатов не только эпатажными нарядами, но и провокационным поведением. На свежем фото певица вновь потрясла поклонников нарочито сексуальным образом.

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Снимок опубликован в ее Instagram.

Певица позирует на столе, стоя на четвереньках. На ней надеты чулки, обувь на высоком каблуке и латексное платье, которое на груди почти полностью прозрачное.

"Пахнет сексом", "Вот я развратница!", "Красавица", "Пушка", - прокомментировали фото пользователи сети.