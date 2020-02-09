Тина Кароль показала грудь в платье с большим декольте в эфире нацотбора на Евровидение (фото)

Певица надела платье белого цвета с глубоким декольте, которое частично обнажило ее грудь.

Украинская певица Тина Кароль очень любит появляться на важных мероприятиях в роскошных платьях. Первый полуфинал нацотбора на Евровидение не стал исключением - певица появилась в платье с роскошным декольте.

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Снимок опубликован на ее странице в Instagram.

Певица надела платье белого цвета с глубоким декольте, которое частично обнажило ее грудь. Шею она украсила ниткой жемчуга, а на губы нанесла красную помаду.

"Просто весь эфир пялюсь на Вас", "Очень красивые глаза", - намекнули на грудь Кароль пользователи в комментариях.