Назван топ-10 самых красивых мужчин в мире, первое место – у Роберта Паттинсона
Актер Роберт Паттинсон признан самым красивым мужчиной в мире.
Об этом сообщает The Sun.
Читайте такжеСамая красивая женщина в мире оголила грудь для провокационной фотосессииОтмечается, что пластический хирург Джулиан Де Сильва пришел к такому выводу после того, как провел расчеты по формуле «золотого сечения».
В результате анализа пропорций лиц знаменитостей выяснилось, что 33-летняя звезда саги «Сумерки» близок к идеальному соотношению на 92,15%.
«Роберт Паттинсон стал абсолютным победителем, когда мы оценили все черты его лица по степени физического совершенства», – заявил Де Сильва.
Второе место занял Генри Кавилл, известный по ролям в «Супермене» и «Ведьмаке», его результат – 91,64%. А «бронза» досталась Брэдли Куперу (91%).
Топ-10 самых красивых мужчин по версии пластического хирурга:
Роберт Паттинсон – 92,15%;
Генри Кавилл – 91,64%;
Брэдли Купер – 91%;
Брэд Питт – 90,51%;
Джордж Клуни – 89,91%;
Хью Джекман – 89,64%;
Дэвид Бекхэм – 88,96%;
Идрис Эльба – 88,01%;
Канье Уэст – 87,94%;
Райан Гослинг – 87,48%.
Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года хирург таким же образом проанализировал пропорции лиц женщин-знаменитостей. Самой красивой он тогда назвал Беллу Хадид, в тройку также вошли Бейонсе и Эмбер Херд.