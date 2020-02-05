Назван топ-10 самых красивых мужчин в мире, первое место – у Роберта Паттинсона

Второе место занял Генри Кавилл, а "бронза" досталась Брэдли Куперу.

Актер Роберт Паттинсон признан самым красивым мужчиной в мире.

Об этом сообщает The Sun.

Читайте такжеСамая красивая женщина в мире оголила грудь для провокационной фотосессииОтмечается, что пластический хирург Джулиан Де Сильва пришел к такому выводу после того, как провел расчеты по формуле «золотого сечения».

В результате анализа пропорций лиц знаменитостей выяснилось, что 33-летняя звезда саги «Сумерки» близок к идеальному соотношению на 92,15%.

«Роберт Паттинсон стал абсолютным победителем, когда мы оценили все черты его лица по степени физического совершенства», – заявил Де Сильва.

Второе место занял Генри Кавилл, известный по ролям в «Супермене» и «Ведьмаке», его результат – 91,64%. А «бронза» досталась Брэдли Куперу (91%).

Топ-10 самых красивых мужчин по версии пластического хирурга:

Роберт Паттинсон – 92,15%;

Генри Кавилл – 91,64%;

Брэдли Купер – 91%;

Брэд Питт – 90,51%;

Джордж Клуни – 89,91%;

Хью Джекман – 89,64%;

Дэвид Бекхэм – 88,96%;

Идрис Эльба – 88,01%;

Канье Уэст – 87,94%;

Райан Гослинг – 87,48%.

Как сообщал УНИАН, в октябре прошлого года хирург таким же образом проанализировал пропорции лиц женщин-знаменитостей. Самой красивой он тогда назвал Беллу Хадид, в тройку также вошли Бейонсе и Эмбер Херд.