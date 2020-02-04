25-летняя звезда КВН умер от инсульта

Григорян впал в кому на глазах у друзей. Он попал в реанимацию с диагнозом "повторный разрыв аневризмы правой задней мозговой артерии".

Капитан команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян впал в кому после инсульта и через неделю умер.

Об этом пишет "Daily".

"Овика не стало. Мы подавлены, мысли путаются. Выйдем на связь позже", - сделала заявление его команда.

Читайте такжеГолливудская актриса Милла Йовович родила третьего ребенка (фото)

8 января случился инсульт. Молодой человек быстро шел на поправку, и уже 21 января его выписали из больницы.

Спустя пару дней Григорян впал в кому на глазах у друзей. Он попал в реанимацию с диагнозом «повторный разрыв аневризмы правой задней мозговой артерии».

"К врачам большие вопросы есть - как они его с таким диагнозом выписали", - сказал журналистам его брат.

Овик Григорян выступал в КВН за «Армянскую сборную» с 2013 года. Юмористом он стал случайно: увидел объявление о наборе в команду, откликнулся и вскоре стал одним из самых узнаваемых участников.