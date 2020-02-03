Загоревшая Каменских обратилась к поклонникам (фото)

Для своего образа Настя Каменских надела бежевое платье и белоснежный плащ.

Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала женственное фото и написала коротенькое послание своим поклонникам.

На своей странице в Instagram Каменских предстала в нежном образе - на легкое коктейльное платье бежевого цвета надет белоснежный плащ, спадающий с плеча певицы, оголяя его. Образ дополняет розовый аксессуар на шее.

"С началом новой недели. Помните, только вы сами решаете какой будет ваша жизнь и путь к достижениям", - написала Каменских в подписи к фото.

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Подписчики оценили послание NK и раздавали ей комплименты. "Настя, ты такая красивая!"; "Золотые слова"; "Невероятная энергия"; "Как всегда шикарна"; "Хороша чертовка"; "Хорошие слова! Прям то что мне нужно сейчас"; "Настюха ты беремена"; "Самый классный прикид за последнее время"; "Как же я люблю, Настя, ваши мотивашки", - писали подписчики в комментариях.

Напомним, ранее Настя Каменских удивила поклонников новыми фото с животиком в бежевом платье-сетке, сделанными во время отдыха в Мексике. Также Каменских призналась, что обожает бежевый цвет.