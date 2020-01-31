Настя Каменских удивила поклонников фото с животиком в платье-сетке

Настя Каменских призналась, что обожает бежевый цвет и рассказала, когда выбирает теплые оттенки.

Популярная украинская певица Настя Каменских опубликовала новые фото, сделанные во время отдыха в Мексике.

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На своей странице в Instagram Каменских показала два селфи, на которых она позирует в платье-сетке бежевого цвета.

"Обожаю бежевый цвет! Когда мне хочется, чтобы образ был спокойным, натуральным и женственным - я выбираю теплые оттенки", - подписала фото Каменских, а также спросила поклонников, какое из двух фото им нравится больше.

Подписчики не поскупились на комплименты для NK. "Безумно крутая. Естественная и нежная"; "Уххх... сексуальная Настя"; "Настасья ты шикарна в бежевом"; "Ну очень-очень красивая", - писали поклонники.

Но также в комментариях подмечали и другие детали образа Каменских. Один из подписчиков сравнил наряд певицы с рыболовными сетями. Другие же обратили внимание на якобы слегка выпирающий животик звезды, предположив даже, что Каменских беременна. "В рыболовных сетях?"; "Ти беременна???"; "Ну что это за фото?"; "НК, ты что, в положении?"; "Какая вы хорошенькая в положении", - писали в комментариях к посту.

Напомним, ранее располневшая Каменских нарвалась на волну хейта в сети.