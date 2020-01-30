"Остановился в паре метров": Николаев рассказал, как их с Пугачевой чуть не сбил автобус

Алла Пугачева и Игорь Николаев однажды едва не погибли.

Недавно знаменитый композитор и певец Игорь Николаев пышно отметил юбилей — ему исполнилось 60 лет.

В интервью 7Дней.ru Николаев вспомнил, как однажды едва не погиб во время своего дня рождения.

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«Однажды накануне дня рождения ко мне приехала Алла Борисовна и говорит: «Покатай меня!» Я удивился: «На чём? У меня же ни машины, ни даже велосипеда...» А она: «А что есть?» - «Санки!» - «Отлично!» И Алла, прямо в песцовом полушубке, села в санки. Сначала я катал её по двору, а потом выехал на улицу. Стал перебегать дорогу, а там была проплешина без снега - сухой асфальт. Санки встали прямо посреди дороги. И в эту секунду вижу, как на нас летит автобус», - вспоминает Николаев.

Резко остановиться на заснеженной дороге автобус не мог, но кое-как пытался затормозить, прижимаясь к сугробам.

«А мы с Аллой стоим как вкопанные и смотрим. Остановился автобус всего в паре метров от нас. Водитель с монтировкой в руках выскочил явно с намерением нас побить. Тут Алла - и это гениально! - снимает шапку. Шофер увидел гриву волос, которую уже знала вся страна, и опешил. А Алла говорит: «Всё, Игорь, санки нам теперь не понадобятся - теперь нас парень покатает». Обалдевший водитель кивает: «Покатаю...» Мы залезли в автобус, шофер за нами — в совершенном шоке, и мы сделали кружок вокруг моего района».

Но на этом история не закончилась.

«Вылезли мы из автобуса у киоска «Союзпечать», и тут Алла спрашивает: «Игорь, что же тебе подарить? По сахалинскому времени твой день рождения уже наступил...» А у киоска стоит алкаш в тулупчике и достает из-за пазухи маленькую дворняжку со словами: «Купите щенка!» Алла смеётся: «Вот тебе подарок!» Эту собачку моя старшая дочь Юля (ей тогда было лет семь) назвала Ладой».