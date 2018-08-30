Энрике Иглесиас показал забавное видео со своими маленькими детьми

На кадрах видео Люси и Николас сидят в коляске, а Энрике в это время бегает, издавая смешные звуки, и заставляет их смеяться.

Энрике Иглесисас, который недавно впервые стал отцом двойни, порадовал поклонников забавным видео с малышами. Соответствующий ролик счастливый папа опубликовал в своем Instagram. На кадрах видео Люси и Николас сидят в коляске, а Энрике в это время бегает, издавая смешные звуки, и заставляет их смеяться. Напомним, певец планирует дать концерт в Киеве осенью. Впервые Иглесиас выступил в Украине в 2007 году. Ожидать его следующего выступления пришлось 11 лет. Масштабное шоу состоится 30 сентября на НСК "Олимпийский". Tough audience to entertain 😂🦃 A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on Aug 29, 2018 at 3:46pm PDT

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