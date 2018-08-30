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Энрике Иглесиас показал забавное видео со своими маленькими детьми

13:26, 30 августа 2018
Общество
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REUTERS

Соответствующий ролик счастливый папа опубликовал в своем Instagram.

На кадрах видео Люси и Николас сидят в коляске, а Энрике в это время бегает, издавая смешные звуки, и заставляет их смеяться.

Напомним, певец планирует дать концерт в Киеве осенью. Впервые Иглесиас выступил в Украине в 2007 году. Ожидать его следующего выступления пришлось 11 лет. Масштабное шоу состоится 30 сентября на НСК "Олимпийский".

Tough audience to entertain 😂🦃

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Теги: #дети#видео