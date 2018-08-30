Энрике Иглесиас показал забавное видео со своими маленькими детьми
13:26, 30 августа 2018Общество
4059 0
На кадрах видео Люси и Николас сидят в коляске, а Энрике в это время бегает, издавая смешные звуки, и заставляет их смеяться.
REUTERS
Энрике Иглесисас, который недавно впервые стал отцом двойни, порадовал поклонников забавным видео с малышами.
Соответствующий ролик счастливый папа опубликовал в своем Instagram.
На кадрах видео Люси и Николас сидят в коляске, а Энрике в это время бегает, издавая смешные звуки, и заставляет их смеяться.
Напомним, певец планирует дать концерт в Киеве осенью. Впервые Иглесиас выступил в Украине в 2007 году. Ожидать его следующего выступления пришлось 11 лет. Масштабное шоу состоится 30 сентября на НСК "Олимпийский".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter