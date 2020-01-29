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Тина Кароль без белья снялась в эффектной фотосессии

12:15, 29 января 2020
Звезды
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Кароль решила не надевать блузку и даже расстегнула пиджак / Instagram Тина Кароль

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Один из снимков она опубликовала в своем Instagram.

Певица решила показать новый образ из стильной фотосессии, во время которой позировала лишь в черном костюме, состоящем из классического пиджака и обтягивающих стильных брюк.

При этом артистка решила не надевать блузку и даже расстегнула пиджак. На другом фото Кароль позирует в свитере на голое тело. 

Instagram Тина Кароль

Как сообщал УНИАН, 41-летняя Лорак показала идеальный пресс.

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Теги: #певица#Тина Кароль