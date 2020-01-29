Тина Кароль без белья снялась в эффектной фотосессии
12:15, 29 января 2020Звезды
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Артистка решила не надевать блузку и даже расстегнула пиджак.
Кароль решила не надевать блузку и даже расстегнула пиджак / Instagram Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль снялась в новой эффектной фотосессии. Девушка позировала без белья.
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Один из снимков она опубликовала в своем Instagram.
Певица решила показать новый образ из стильной фотосессии, во время которой позировала лишь в черном костюме, состоящем из классического пиджака и обтягивающих стильных брюк.
При этом артистка решила не надевать блузку и даже расстегнула пиджак. На другом фото Кароль позирует в свитере на голое тело.
Instagram Тина Кароль
Как сообщал УНИАН, 41-летняя Лорак показала идеальный пресс.
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