Тина Кароль без белья снялась в эффектной фотосессии

Артистка решила не надевать блузку и даже расстегнула пиджак.

Украинская певица Тина Кароль снялась в новой эффектной фотосессии. Девушка позировала без белья.

Читайте также41-летняя Лорак показала идеальный пресс (фото)

Один из снимков она опубликовала в своем Instagram.

Певица решила показать новый образ из стильной фотосессии, во время которой позировала лишь в черном костюме, состоящем из классического пиджака и обтягивающих стильных брюк.

При этом артистка решила не надевать блузку и даже расстегнула пиджак. На другом фото Кароль позирует в свитере на голое тело.

Как сообщал УНИАН, 41-летняя Лорак показала идеальный пресс.