41-летняя Лорак показала идеальный пресс (фото)
10:19, 29 января 2020Звезды
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Артистка выглядит очень молодо для своего 41-года.
Лорак обладает прекрасной фигурой / Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками фото со своих танцевальных тренировок.
Instagram Ани Лорак
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На снимке, который артистка опубликовала в Instagarm, она позирует во время тренировки в спортивном зале. Лорак одета в короткий спортивный топ, открывающий ее идеальный пресс.
"Сегодня репетируем с балетом!", - объявила певица.
Отметим, что артистка выглядит очень молодо для своего 41-года. "Отличное тело", - хвалят ее подписчики.
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