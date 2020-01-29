41-летняя Лорак показала идеальный пресс (фото)

Артистка выглядит очень молодо для своего 41-года.

Украинская певица Ани Лорак поделилась с поклонниками фото со своих танцевальных тренировок.

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На снимке, который артистка опубликовала в Instagarm, она позирует во время тренировки в спортивном зале. Лорак одета в короткий спортивный топ, открывающий ее идеальный пресс.

"Сегодня репетируем с балетом!", - объявила певица.

Отметим, что артистка выглядит очень молодо для своего 41-года. "Отличное тело", - хвалят ее подписчики.