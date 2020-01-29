цей матеріал доступний українською

41-летняя Лорак показала идеальный пресс (фото)

10:19, 29 января 2020
Звезды
410 0
Лорак обладает прекрасной фигурой / Instagram Ани Лорак
Instagram Ани Лорак

Читайте такжеЖену 74-летнего Петросяна заподозрили в беременности (фото)

На снимке, который артистка опубликовала в Instagarm, она позирует во время тренировки в спортивном зале. Лорак одета в короткий спортивный топ, открывающий ее идеальный пресс.

"Сегодня репетируем с балетом!", - объявила певица.

Отметим, что артистка выглядит очень молодо для своего 41-года. "Отличное тело", - хвалят ее подписчики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Ани Лорак