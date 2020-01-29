В коротких шортах и топе: похудевшая Каменских показала свою фигуру (фото)
Украинская певица Настя Каменских любит похвастаться перед поклонниками тем, в какой форме находится ее тело. Фото в открытой спортивной форме она показала в своем Instagram.
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По словам звезды, она на отдыхе любуется не только пляжами и красивым пейзажем в целом, но еще и занимается в обычном режиме. Настя отметила, что активно тренируется, чтобы поддерживать свою новую фигуру в форме.
Каменских показала, как позировала на побережье Карибского моря возле городка Тулум.
"Обожаю тренировки на свежем воздухе! Для меня занятия спортом это всегда в удовольствие! На природе я вдохновляюсь и снимаю эмоциональную усталость. В результате получаю прилив энергии и заряд позитива на весь день!" – подписала она снимок.
Отметим, что Каменских ранее боролась с лишним весом: ей удалось похудеть на 20 кг.