"Они все мои должники": отец Меган Маркл рассказал об отношениях с королевской семьей

Томас Маркл стал героем документального фильма.

Покой герцогам Сассекским может только сниться. Казалось бы, отец Меган Маркл уже забыл все обиды и отказался общаться с журналистами. Но в 2020 году его возмутило решение дочери о сложении королевских обязанностей, поэтому он дал два скандальных интервью и заявил, что будет выступать в суде против принца Гарри и его жены.

На британском телеканале Channel 5 журналисты показали документальный фильм с названием "Томас Маркл: моя история" (Thomas Markle: My Story). Как передает The Independent, отец герцогини Сассекской решил откровенно рассказать об отношениях с дочерью после королевской свадьбы. Не обошел он вниманием и саму церемонию.

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В частности, Томас Маркл возмущен тем, что после бракосочетания с принцем дочь не поддерживает его финансово. Ведь, по его словам, он платил за образование своей дочери, а затем продал свои акции, чтобы дать ей 15 000 фунтов на ее первое бракосочетание, которое состоялось в 2011 году. Впрочем, Меган больше не присылает ему денег.

"Они все мои должники: монархия, Меган, Гарри. За то, что я пережил. Моя дочь говорила мне, что, когда я стану старым, она обо мне позаботится. И теперь пришла пора ухаживать за папой. Но для них я не существую. Гарри, понимает он или нет, теперь часть моей семьи, а я - его. Мы должны поговорить. Ему больше не 12 лет", - заявил Томас Маркл.

Вспомнил Томас Маркл и момент, когда он договорился с фотографами продать свои снимки накануне свадьбы Меган, а после попал в больницу с сердечным приступом и не приехал на празднование.

"Они обещали защитить меня, но их защита заключалась лишь в том, чтобы запретить мне с кем-нибудь разговаривать", – рассказал Маркл.

Расстроенный Томас и тем, что о том, что он станет дедушкой, мужчина узнал по радио.

"Это звучит как шутка, когда ты говоришь людям, что узнал о таком по радио. Да, это моя дочь, и она говорит про моего внука, а я узнаю об этом не по телефону", – признался папа Маркл.

К решению Меган и Гарри сложить с себя полномочия членов королевской семьи Томас относится негативно. По его словам, когда узнал об этом, то ощутил "смущение" и "разочарование".

"Последний раз они увидят меня, когда меня будут опускать в землю. Я не думаю, что они будут рады видеть меня и тогда", – поделился папа Меган Маркл.

Не обошел вниманием американец и тему отношений с бывшей женой Дорией Редлан. Он убежден, что и она имеет недоразумения с королевской семьей, о чем могут свидетельствовать ее фото. Однако многие пользователи сети восприняли эти слова как абсурдные.

"Я думаю, что у нее тоже есть проблемы с королевской семьей. Я думаю, что они не могут найти для нее места. Она всегда выглядит испуганной, словно олень в свете автомобильных фар", – добавил он.

Как известно, Томас Маркл довольно остро прокомментировал и решение принца Гарри и Меган Маркл сложить свои полномочия. Он публично заявил, что герцоги "разрушают монархию и разрушают ее".