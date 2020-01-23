Меган Маркл уволила свою "правую руку" и теперь ищет очередную няню для сына
Независимая жизнь в Канаде для Меган Маркл и принца Гарри подготовила массу перемен. Как известно, пока что герцоги Сассекские столкнулись с серьезной проблемой финансирования своих немалых расходов. На днях больше 80 000 жителей Канады подписали петицию с требованием не покрывать расходы Меган и Гарри на охрану. А это по приблизительным подсчетам - 10 миллионов долларов! Уже в ближайшее время петицию обязан рассмотреть премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
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Новый уклад жизни молодой семьи также вынудил Меган и Гарри уволить свой персонал в Лондоне. Работы даже была лишена права рука Меган - ее личная помощница Натали Кэмпбелл, которая около полутора лет помогала герцогине Сассекской, пишет РБК-Украина.
Раньше Натали Кэмпбелл работала в штате Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Весной 2019 года принц Гарри лично попросил Натали перейти работать к его супруге.
Главная помощница Меган занимала особенный статус среди сотрудников семьи Сассекских. Девушка помогала Маркл создавать кулинарную книгу герцогини и даже была главой Королевского благотворительного фонда герцогов Сассекских.
💖#Repost @catherineawards ・・・ Good morning and Happy Tuesday! Here's some Tuesday motivation -> Our #CatherineAwards Winner for The London Evening Standard Entrepreneurial Spirit Award @nataliedcampbell - Director of A Very Good Company ✨ Natalie is a broadcaster, award-winning businesswoman and HarperCollins author. Most recently Natalie created new talkRADIO show Badass Women's Hour, to celebrate and discuss issues through the often forgotten female lens. Natalie is the co-founder of A Very Good Company, a global social innovation agency that has built a reputation for delivering success through its work with Virgin Media, Marks and Spencer and Channel 4.
Однако в связи с переездом в Канаду и необходимостью экономить, Маркл была вынуждена уволить свою помощницу.
Как стало известно без работы Натали точно не останется. Уже в ближайшее время девушка получит должность генерального директора компании Belu Water в Великобритании, которая занимается охраной окружающей среды и прав человека.
“Я была поклонницей работы компании в течение последних десяти лет… Миру нужно больше предприятий, у которых в основе ценностей стоит защита окружающей среды, права человека и устойчивая практика. Не могу дождаться, когда приступлю к работе”, - цитирует слова Натали издание HELLO.
В британских СМИ отмечается, что Кэмпбелл “выпала честь” стать девятым по счету сотрудником, уволенным в этом месяце семьей Маркл. На данный момент Меган больше обеспокоена выбором няни для малыша Арчи (родился 6 мая 2019). Как поговаривают источники монаршей семьи, у Меган крайне завышенные требования к будущей няни для своего первенца.