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Каменских в топе с глубоким декольте показала роскошные формы (фото)

11:50, 27 января 2020
Звезды
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Украинская певица Настя Каменских любит демонстрировать поклонникам свои яркие наряды. На этот раз певица нарядилась в мексиканское пончо.

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Так, для очередных снимков Настя остановила свой выбор на образе, который состоял из купальника и накидки поверх него с необычной вышивкой.  

Дополнили образ многочисленные массивные украшения из кожи, комбинированной с металлом. Не ускользнула от внимания подписчиков звезды и замысловатая прическа.

"Мне очень интересно изучать моду и стиль разных стран! У каждой нации есть свой колорит и характерные особенности. Это делает стиль одежды в каждом уголке планеты неповторимым и узнаваемым. На фото я в пончо, который является символом мексиканской национальной моды", - делится Настя. 

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Теги: #певица#Настя Каменских