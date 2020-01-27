Каменских в топе с глубоким декольте показала роскошные формы (фото)
Мне очень интересно изучать моду и стиль разных стран! 👗👒 У каждой нации есть свой колорит и характерные особенности. Это делает стиль одежды в каждом уголке планеты неповторимым и узнаваемым 🤩 На фото я в пончо, который является символом мексиканской национальной моды 🇲🇽 Мне очень понравилось сочетание его цветов, орнамент и стилистика. Я дополнила акссесуарами, которые подчеркнули женственность и придали аккцентов. Мексиканский стиль мне однозначно очень по душе!❤️🌵 ⠀ #nk #style #lifestyle #mexicanstyle
Украинская певица Настя Каменских любит демонстрировать поклонникам свои яркие наряды. На этот раз певица нарядилась в мексиканское пончо.
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Так, для очередных снимков Настя остановила свой выбор на образе, который состоял из купальника и накидки поверх него с необычной вышивкой.
Дополнили образ многочисленные массивные украшения из кожи, комбинированной с металлом. Не ускользнула от внимания подписчиков звезды и замысловатая прическа.
"Мне очень интересно изучать моду и стиль разных стран! У каждой нации есть свой колорит и характерные особенности. Это делает стиль одежды в каждом уголке планеты неповторимым и узнаваемым. На фото я в пончо, который является символом мексиканской национальной моды", - делится Настя.