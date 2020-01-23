Смерть звезды сериала "След": названа причина смерти сына Раисы Рязановой

Российский актер Данила Перов умер в возрасте 51 года.

Названа причина смерти российского актера театра и кино Данилы Перова.

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Об этом сообщила актриса Елена Скороходова в своем Facebook-аккаунте.

«У Раисы Ивановны Рязановой (советская и российская актриса театра и кино, - ред.) умер единственный сын Даниил 1968 года рождения. Какая боль! Причина - тромб. На фото она с сыном и внуком. Хорошо, что есть внук, но пережить сына - это страшно», - написала она.

Как сообщал УНИАН, российский актер Данила Перов умер в возрасте 51 года.