Смерть звезды сериала "След": названа причина смерти сына Раисы Рязановой
15:01, 23 января 2020Звезды
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Российский актер Данила Перов умер в возрасте 51 года.
Причина смерти актера - тромб / taganka-sat.ru
Названа причина смерти российского актера театра и кино Данилы Перова.
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Об этом сообщила актриса Елена Скороходова в своем Facebook-аккаунте.
«У Раисы Ивановны Рязановой (советская и российская актриса театра и кино, - ред.) умер единственный сын Даниил 1968 года рождения. Какая боль! Причина - тромб. На фото она с сыном и внуком. Хорошо, что есть внук, но пережить сына - это страшно», - написала она.
Как сообщал УНИАН, российский актер Данила Перов умер в возрасте 51 года.
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