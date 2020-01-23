Умер актер - звезда сериалов "Марш Турецкого" и "Универ"

Причина смерти не уточняется. Артисту был 51 год.

Российский актер Данила Перов умер в возрасте 51 года.

Об этом сообщается на сайте театра. "Сегодня ночью, скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат", - говорится в сообщении.

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Данила Перов - сын народной артистки России Раисы Рязановой, сыгравшей Антонину в фильме "Москва слезам не верит", и актера Юрия Перова.

Перов окончил школу-студию МХАТ, работал в театре "Содружество актеров Таганки" с 1994 года. Играл в спектаклях "Обыкновенное чудо", "Бешеные деньги", "Бег" и многих других, а также в кино и сериалах, среди которых "Марш Турецкого", "Универ", "Интерны", "Отель Элеон".

Ранее сообщалось, что в возрасте 77 лет ушел из жизни британский актер, режиссер и сценарист, звезда комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонс.