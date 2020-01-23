Меган Маркл осуществила тайный выход перед отъездом из Лондона в Канаду (фото)
Герцоги Сассекские сейчас находятся в Канаде, где наслаждаются времяпрепровождением со своим сыном Арчи. Однако принц Гарри и Меган Маркл не забывают и о поклонниках: в сети они опубликовали эффектные снимки с тайного визита представительницы дворца в благотворительную организацию.
Ранее директор организации The Mayhew, которая занимается помощью животным рассказала о работе с Меган и подтвердила информацию о том, что герцогиня Сассекская продолжит патронаж организации.
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В новом посте Сассексы сообщили: "Ранее в этом месяце герцогиня Сассекская зашла, чтобы увидеть удивительных людей в Мэйхью, чтобы услышать о невероятном прогрессе, достигнутом в праздничный период. Герцогиня Сассекская - покровитель Mayhew с января 2019 года и долгое время понимающая связь между благосостоянием животных и сообщества, приветствует людей в Mayhew за жизненно важную работу, которую они выполняют каждый день. От кошек и собак, которые нашли новые дома, до дел о благосостоянии животных, рассматриваемых в сообществе. The Mayhew верит в силу единения и особой связи между людьми и животными", - гласит подпись под двумя снимками.
На фото герцогиня Меган изображена в темном пальто и голубой рубашке под ним. Ее волосы распущены, руки в карманах, а на лице легкая улыбка.
Этот визит был осуществлен еще во время пребывания герцогини Сассекской в Лондоне, за несколько дней до того, как они с принцем Гарри сделали заявление относительно того, что хотят выйти из королевской семьи.
Earlier this month, The Duchess of Sussex popped in to see the amazing people at Mayhew to hear about the incredible progress made throughout the festive period. The Duchess of Sussex, having been proud patron of Mayhew since January 2019 and long understanding the connection between animal and community welfare, applauds the people at Mayhew for the vital work that they do every day. From cats and dogs who have found new homes to animal welfare cases handled in the community - @TheMayhew believes in the power of togetherness and the special bond between humans and animals. Image © SussexRoyal
Напомним, после получения разрешения от королевы Елизаветы II принц Гарри и герцогиня Меган обосновались в Ванкувере.