Меган Маркл осуществила тайный выход перед отъездом из Лондона в Канаду (фото)

Герцогиня Сассекская посетила организацию The Mayhew, которая занимается помощью животным.

Герцоги Сассекские сейчас находятся в Канаде, где наслаждаются времяпрепровождением со своим сыном Арчи. Однако принц Гарри и Меган Маркл не забывают и о поклонниках: в сети они опубликовали эффектные снимки с тайного визита представительницы дворца в благотворительную организацию.

Ранее директор организации The Mayhew, которая занимается помощью животным рассказала о работе с Меган и подтвердила информацию о том, что герцогиня Сассекская продолжит патронаж организации.

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В новом посте Сассексы сообщили: "Ранее в этом месяце герцогиня Сассекская зашла, чтобы увидеть удивительных людей в Мэйхью, чтобы услышать о невероятном прогрессе, достигнутом в праздничный период. Герцогиня Сассекская - покровитель Mayhew с января 2019 года и долгое время понимающая связь между благосостоянием животных и сообщества, приветствует людей в Mayhew за жизненно важную работу, которую они выполняют каждый день. От кошек и собак, которые нашли новые дома, до дел о благосостоянии животных, рассматриваемых в сообществе. The Mayhew верит в силу единения и особой связи между людьми и животными", - гласит подпись под двумя снимками.

На фото герцогиня Меган изображена в темном пальто и голубой рубашке под ним. Ее волосы распущены, руки в карманах, а на лице легкая улыбка.

Этот визит был осуществлен еще во время пребывания герцогини Сассекской в Лондоне, за несколько дней до того, как они с принцем Гарри сделали заявление относительно того, что хотят выйти из королевской семьи.

Напомним, после получения разрешения от королевы Елизаветы II принц Гарри и герцогиня Меган обосновались в Ванкувере.