Умер звезда комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонс

Терри Джонс страдал редким заболеванием - лобно-височной деменцией.

В возрасте 77 лет ушел из жизни британский актер, режиссер и сценарист, звезда комик-группы "Монти Пайтон" Терри Джонс.

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Об этом сообщает BBC News.

Смерть артиста подтвердил его агент. Терри Джонс умер в своем доме в кругу семьи, он страдал редким заболеванием - лобно-височной деменцией.

«Монти Пайтон» - комик-группа из Великобритании, которая была основана в 1969 году. В нее входили шесть человек: Терри Джонс, Джон Клиз, Майкл Пейлин, Грэм Чепмен, Эрик Айдл и Терри Гиллиам. Благодаря своему новаторскому, абсурдистскому юмору участники «Монти Пайтон» находятся в числе самых влиятельных комиков всех времён.

Группа известна по шоу "Летающий цирк Монти Пайтона", а также по полнометражным фильмам - "Монти Пайтон и Священный Грааль", "Жизнь Брайана" и "Смысл жизни по Монти Пайтону". Последней режиссерской и сценарной работой Джонса стал фильм "Все могу" с Саймоном Пеггом в главной роли.

Как сообщал УНИАН, стало известно о смерти американского актера и музыканта Гарри Гейнса. Больше всего он известен участием в фильме "Американская история ужасов".