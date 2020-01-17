Порносайт YouPorn предложил Меган Маркл работу

От Меган Маркл ожидают "творческих решений".

Владельцы порносайта YouPorn предложили супруге принца Гарри Меган Маркл стать директором по специальным инициативам интернет-площадки.

Об этом сообщает издание Metro.

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В проекте ожидают, что Меган Маркл будет осуществлять надзор над "благотворительными усилиями" сайта для взрослых и станет идеальным "директором по специальным инициативам" интернет-площадки, поскольку сможет найти "креативные решения" и сумеет бороться с "устаревшим образом мышления".

"Вы оказались тем, кто предлагает творческие решения и интересные способы сделать мир лучше, поэтому вы идеально подходите для этой должности", - считают представители сайта.

Владельцы YouPorn не озвучили, какую зарплату они предлагают герцогине, однако добавили, что ждут от нее ответ.

"Мы с нетерпением ждем вашего ответа и присоединения к нашей семье YouPorn".

Как сообщал УНИАН, 8 января принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи, сохранив за собой титулы герцога и герцогини Сассекских. Пара не будет представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжит «выполнять долг перед Королевой и Содружеством».

13 января британская королевская семья обсудила решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от звания старших членов королевской семьи. После завершения совета Елизавета II объявила, что окончательное решение о будущем принца Гарри и Меган Маркл будет принято в ближайшие дни. В течение переходного периода они смогут жить в Канаде и в Великобритании.