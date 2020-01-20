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Диану Арбенину засняли топлес на отдыхе (фото)

13:37, 20 января 2020
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У семьи был собственный бассейн, скрытый от посторонних глаз / фото starhit.ru

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Снимок, опубликованный изданием Starhit, был сделан во время отдыха артистки на Бали. В кадре Арбенина позировала топлес в бассейне.

В перерывах же между активным времяпрепровождением, певица наслаждалась плаванием в бассейне, где иногда позволяла себе позагорать топлес, отмечают журналисты.

Ранее самая эпатажная современная украинская певица MARUV (Анна Корсун) на своей странице в Instagram показала снимки с отдыха в Дубае.

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