Диану Арбенину засняли топлес на отдыхе (фото)

Последние пару недель артистка вместе с 9-летними детьми — Мартой и Артемом, провела на Бали.

В сеть попало откровенное фото российской рок-певицы, солистки группы "Ночные Снайперы" Дианы Арбениной.

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Снимок, опубликованный изданием Starhit, был сделан во время отдыха артистки на Бали. В кадре Арбенина позировала топлес в бассейне.

В перерывах же между активным времяпрепровождением, певица наслаждалась плаванием в бассейне, где иногда позволяла себе позагорать топлес, отмечают журналисты.

Ранее самая эпатажная современная украинская певица MARUV (Анна Корсун) на своей странице в Instagram показала снимки с отдыха в Дубае.