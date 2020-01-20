MARUV снялась в ультраоткровенном купальнике (фото)

Пляжный наряд частично оголил грудь артистки.

Самая эпатажная современная украинская певица MARUV (Анна Корсун) на своей странице в Instagram показала снимки с отдыха в Дубае.

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В кадре артистка позирует на пляже в черном откровенном купальнике с сексуальными вырезами в области декольте й на животе. Такой пляжный наряд частично оголил грудь Анны.

Поклонники MARUV, судя по комментариям, в восторге от ее фото, они осыпали ее массой комплиментов.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости. Сеть шокирована переменами во внешности артистки.