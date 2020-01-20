MARUV снялась в ультраоткровенном купальнике (фото)
10:11, 20 января 2020Звезды
873 0
Пляжный наряд частично оголил грудь артистки.
MARUV показала пикантное фото / instagram.com/maruvofficial
Самая эпатажная современная украинская певица MARUV (Анна Корсун) на своей странице в Instagram показала снимки с отдыха в Дубае.
Читайте такжеВера Брежнева показала милое фото с мужем
В кадре артистка позирует на пляже в черном откровенном купальнике с сексуальными вырезами в области декольте й на животе. Такой пляжный наряд частично оголил грудь Анны.
Поклонники MARUV, судя по комментариям, в восторге от ее фото, они осыпали ее массой комплиментов.
Ранее сообщалось, что Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости. Сеть шокирована переменами во внешности артистки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter