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MARUV снялась в ультраоткровенном купальнике (фото)

10:11, 20 января 2020
Звезды
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MARUV показала пикантное фото / instagram.com/maruvofficial

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В кадре артистка позирует на пляже в черном откровенном купальнике с сексуальными вырезами в области декольте й на животе. Такой пляжный наряд частично оголил грудь Анны.

Поклонники MARUV, судя по комментариям, в восторге от ее фото, они осыпали ее массой комплиментов.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости. Сеть шокирована переменами во внешности артистки.

Goodbye Dubai👋 See you soon 💋

Публикация от MARUV (@maruvofficial)

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Теги: #фото#MARUV