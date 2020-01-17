"Секси!": Настя Каменских в ярком топе показала фото с отдыха в Мексике
20:57, 17 января 2020Звезды
500 0
Настя с естественным макияжем и в ярком желтом топе выглядит очень соблазнительной.
Love is a union of two soulmates😘 two perfectly matching people❤️ Find your love and never loose it🙏
Украинская певица Настя Каменских продолжает хвастаться своим отдыхом в Мексике.
Читайте также"Кровь с молоком": солистка группы KAZKA показала пышные формы в купальнике (фото)
Так, в своем Instagram артистка опубликовала совместное фото с мужем Потапом.
Парочка выглядит очень счастливой. Кроме того, оба уже успели загореть. Настя с естественным макияжем и в ярком желтом топе выглядит очень соблазнительной.
"Секси!", - похвалили внешний вид певицы подписчики.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter