цей матеріал доступний українською

"Секси!": Настя Каменских в ярком топе показала фото с отдыха в Мексике

20:57, 17 января 2020
Звезды
500 0

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Украинская певица Настя Каменских продолжает хвастаться своим отдыхом в Мексике.

Читайте также"Кровь с молоком": солистка группы KAZKA показала пышные формы в купальнике (фото)

Так, в своем Instagram артистка опубликовала совместное фото с мужем Потапом. 

Парочка выглядит очень счастливой. Кроме того, оба уже успели загореть. Настя с естественным макияжем и в ярком желтом топе выглядит очень соблазнительной.

"Секси!", - похвалили внешний вид певицы подписчики. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #певица#Настя Каменских