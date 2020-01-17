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Тина Кароль щегольнула сексуальным "луком" (фото)

12:11, 17 января 2020
Звезды
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Кароль на презентации шоу &quot;Голос країни-10&quot; / instagram.com/tina_karol

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Мероприятие посетила одна из звездных тренеров шоу Тина Кароль. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

Артистка предстала в эффектном образе – в черно-белом комбинезоне с прозрачной корсетной вставкой и черным ремешком на талии.

Такой наряд отлично подчеркнул сексуальную фигуру певицы. Дополнила "лук" Кароль черными туфлями на шпильке. 

Ранее Тина Кароль взбудоражила сеть и зрителей шоу "Х-Фактор", выступив в коротком комбинезоне зеленого цвета.

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Теги: #фото#Тина Кароль