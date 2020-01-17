Тина Кароль щегольнула сексуальным "луком" (фото)

"Голос країни" стартует на канале "1+1" 19 января в 21:00.

16 января состоялась презентация юбилейного 10-го сезона вокального шоу "Голос країни".

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Мероприятие посетила одна из звездных тренеров шоу Тина Кароль. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

Артистка предстала в эффектном образе – в черно-белом комбинезоне с прозрачной корсетной вставкой и черным ремешком на талии.

Такой наряд отлично подчеркнул сексуальную фигуру певицы. Дополнила "лук" Кароль черными туфлями на шпильке.

Ранее Тина Кароль взбудоражила сеть и зрителей шоу "Х-Фактор", выступив в коротком комбинезоне зеленого цвета.