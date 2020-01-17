Тина Кароль щегольнула сексуальным "луком" (фото)
12:11, 17 января 2020Звезды
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"Голос країни" стартует на канале "1+1" 19 января в 21:00.
Кароль на презентации шоу "Голос країни-10" / instagram.com/tina_karol
16 января состоялась презентация юбилейного 10-го сезона вокального шоу "Голос країни".
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Мероприятие посетила одна из звездных тренеров шоу Тина Кароль. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram.
Артистка предстала в эффектном образе – в черно-белом комбинезоне с прозрачной корсетной вставкой и черным ремешком на талии.
Такой наряд отлично подчеркнул сексуальную фигуру певицы. Дополнила "лук" Кароль черными туфлями на шпильке.
Ранее Тина Кароль взбудоражила сеть и зрителей шоу "Х-Фактор", выступив в коротком комбинезоне зеленого цвета.
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