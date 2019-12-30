Тина Кароль появилась в ультракоротком наряде на сцене (фото)
14:53, 30 декабря 2019Звезды
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Певица удивила новым образом на популярном украинском шоу.
Кароль выглядит сногсшибательно / instagram.com/tina_karol
Известная украинская певица Тина Кароль взбудоражила сеть и зрителей шоу "Х-Фактор", выступив в коротком комбинезоне зеленого цвета.
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Фотографиями артистка поделилась на своей странице в Instagram. "Триумфальное выступление тренера "Голос країни" Тины Кароль на гала-концерте "Х-фактора", - подписаны снимки поп-звезды.
Так, в кадре Тина предстала в соблазнительном "луке": на ней облегающий зеленый комбинезон, позволяющий рассмотреть все прелести исполнительницы - стройные ножки, тоненькую талию и сочную грудь.
Ранее звездная судья шоу "Х-Фактор" Настя Каменских для суперфинала, который состоялся 28 декабря, выбрала дерзкий лук. Кадрами артистка поделилась на своей странице в Instagram. Певица позирует в блестящем латексном комбинезоне цвета металлик с поясом.
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