Волочкова показала шпагат, все обратили внимание на ее интимное место (фото)
11:14, 17 января 2020Звезды
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В кадре артистка позирует в своей излюбленной позе.
Волочкова снова показала шпагат / instagram.com/volochkova_art
Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новый снимок с отдыха, на котором ее интимное место приковало к себе тысячи взглядов.
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В кадре артистка позирует в своей излюбленной позе - растянувшись в шпагате у бассейна. Она облачена в розовый купальник, едва прикрывающий ее причинное место. Волочкова надела круглые солнцезащитные очки и белую соломенную шляпку.
"И шпагат Волочковой летний", – написала Анастасия.
Ранее Волочкова закрыла возможность злопыхателям комментировать в Instagram ее не очень скромные фото.
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