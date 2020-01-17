Волочкова показала шпагат, все обратили внимание на ее интимное место (фото)

В кадре артистка позирует в своей излюбленной позе.

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала новый снимок с отдыха, на котором ее интимное место приковало к себе тысячи взглядов.

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В кадре артистка позирует в своей излюбленной позе - растянувшись в шпагате у бассейна. Она облачена в розовый купальник, едва прикрывающий ее причинное место. Волочкова надела круглые солнцезащитные очки и белую соломенную шляпку.

"И шпагат Волочковой летний", – написала Анастасия.

Ранее Волочкова закрыла возможность злопыхателям комментировать в Instagram ее не очень скромные фото.