Российский певец Серов прокомментировал новости о перестрелке
12:55, 16 января 2020Звезды
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До этого в СМИ РФ сообщили, что Александра Серова ранили в ногу.
По словам Серова, состояние его здоровья "не вызывает опасений" / Instagram/alexander_serov_official
Российский певец Александр Серов опроверг информацию о том, что в него стреляли.
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Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Серов получил огнестрельное ранение в ногу.
«Я с недоумением читаю сегодня ленту новостей. Спешу сообщить, что информация о перестрелке и пулевом ранении не соответствует действительности! Искренне благодарен всем, кто высказал беспокойство по поводу состояния моего здоровья. Спасибо! Уверяю, что состояние моего здоровья не вызывает опасений», – написал он.
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