Российский певец Серов прокомментировал новости о перестрелке

До этого в СМИ РФ сообщили, что Александра Серова ранили в ногу.

Российский певец Александр Серов опроверг информацию о том, что в него стреляли.

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Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Серов получил огнестрельное ранение в ногу.

«Я с недоумением читаю сегодня ленту новостей. Спешу сообщить, что информация о перестрелке и пулевом ранении не соответствует действительности! Искренне благодарен всем, кто высказал беспокойство по поводу состояния моего здоровья. Спасибо! Уверяю, что состояние моего здоровья не вызывает опасений», – написал он.

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