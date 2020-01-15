Под Москвой подстрелили известного российского певца

Скорая доставила Серова в больницу, где ему извлекли пулю.

Под Москвой в кафе подстрелили известного российского певца Александра Серова.

Об этом СтарХит рассказал сам артист.

По его словам, инцидент случился в конце 2019 года.

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"Я отдыхал в кафе. Там началась потасовка - вышли на улицу поговорить, разобраться, так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет, и он выстрелил мне в ногу! Конечно, я перепугался!" – вспоминает певец.

Скорая доставила Серова в больницу, где ему извлекли пулю. Сейчас, по словам Серова, он немного прихрамывает.

"Здоровью сейчас ничего не грозит. Спасибо врачам, которые поставили на ноги. Вытащили пулю, все обработали. Правда, теперь я прихрамываю. Но, думаю, быстро заживет. Конечно, приходится быть под присмотром медиков. В назначенное время приезжаю к ним на консультацию", - рассказал он.

По словам певца, злоумышленников задержать не удалось:

"Они дали деру врассыпную! Я думаю, туда даже полиция не приезжала", - отметил Серов.