"Иссохлась": исхудавшую Надю Дорофееву раскритиковали за внешний вид (фото)
17:58, 15 января 2020Звезды
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Солистка группы "Время и Стекло" сейчас отдыхает в Доминикане и часто делится фотографиями в красивых купальниках.
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева сейчас отдыхает в Доминикане и часто делится фотографиями в красивых купальниках.
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Вот и на этот раз Надя опубликовала фото в бикини, однако подверглась критике своих подписчиков. Некоторіе из них посчитали ее стройную фигуру слишком худой.
"Иссохшая", - охарактеризовали ее фигуру хейтеры.
Кроме того, Дорофеева позировала с нюдовым макияжем из-за чего комментаторы назвали ее слишком бледной.
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