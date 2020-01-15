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"Иссохлась": исхудавшую Надю Дорофееву раскритиковали за внешний вид (фото)

17:58, 15 января 2020
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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева сейчас отдыхает в Доминикане и часто делится фотографиями в красивых купальниках.

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Вот и на этот раз Надя опубликовала фото в бикини, однако подверглась критике своих подписчиков. Некоторіе из них посчитали ее стройную фигуру слишком худой.

"Иссохшая", - охарактеризовали ее фигуру хейтеры.

Кроме того, Дорофеева позировала с нюдовым макияжем из-за чего комментаторы назвали ее слишком бледной.

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Теги: #время и стекло#Надя Дорофеева