"Иссохлась": исхудавшую Надю Дорофееву раскритиковали за внешний вид (фото)

Солистка группы "Время и Стекло" сейчас отдыхает в Доминикане и часто делится фотографиями в красивых купальниках.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева сейчас отдыхает в Доминикане и часто делится фотографиями в красивых купальниках.

Читайте также50-летний Чендлер из "Друзей" закрутил роман с девушкой на 22 года младше (фото)

Вот и на этот раз Надя опубликовала фото в бикини, однако подверглась критике своих подписчиков. Некоторіе из них посчитали ее стройную фигуру слишком худой.

"Иссохшая", - охарактеризовали ее фигуру хейтеры.

Кроме того, Дорофеева позировала с нюдовым макияжем из-за чего комментаторы назвали ее слишком бледной.