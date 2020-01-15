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Надя Дорофеева продемонстрировала фигуру в разных купальниках (видео)

15:07, 15 января 2020
Звезды
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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева с супругом Владимиром Дантесом отдыхает в Доминикане и делится кадрами с отпуска.

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На этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором демонстрирует свои пляжные "луки" в отеле.

Так, Дорофеева предстала в черном бикини, в голубом с принтом, в леопардовых и в розовом слитном купальнике. В кадрах можно увидеть, что у Нади идеальная фигура.

"Когда в Доминикане дожди", - подписала видео исполнительница.

Ранее в сеть слили откровенные фото Ким Кардашьян, которая попала в объективы камер на пляже.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева