Надя Дорофеева продемонстрировала фигуру в разных купальниках (видео)

Поклонники, судя по комментариям, в восторге и от фигуры певицы, и от ее купальников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Когда в Доминикане дожди ... 😂 #надядорофеева #tik-tok Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 14 Янв 2020 в 12:26 PST

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева с супругом Владимиром Дантесом отдыхает в Доминикане и делится кадрами с отпуска.

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На этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором демонстрирует свои пляжные "луки" в отеле.

Так, Дорофеева предстала в черном бикини, в голубом с принтом, в леопардовых и в розовом слитном купальнике. В кадрах можно увидеть, что у Нади идеальная фигура.

"Когда в Доминикане дожди", - подписала видео исполнительница.

Ранее в сеть слили откровенные фото Ким Кардашьян, которая попала в объективы камер на пляже.