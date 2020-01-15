Надя Дорофеева продемонстрировала фигуру в разных купальниках (видео)
15:07, 15 января 2020Звезды
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Поклонники, судя по комментариям, в восторге и от фигуры певицы, и от ее купальников.
Когда в Доминикане дожди ... 😂 #надядорофеева #tik-tok
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева с супругом Владимиром Дантесом отдыхает в Доминикане и делится кадрами с отпуска.
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На этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором демонстрирует свои пляжные "луки" в отеле.
Так, Дорофеева предстала в черном бикини, в голубом с принтом, в леопардовых и в розовом слитном купальнике. В кадрах можно увидеть, что у Нади идеальная фигура.
"Когда в Доминикане дожди", - подписала видео исполнительница.
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