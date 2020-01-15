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Ким Кардашьян "засветила" интимную зону (фото)

13:16, 15 января 2020
Звезды
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Фото с Кардашьян &quot;слили&quot; в сеть / instagram.com/splashnews

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Звезда неудачно поправила купальник, продемонстрировав зону бикини. Снимки с Кардашьян опубликованы в Instagram Splash News.

Как можно увидеть в кадре, трусики на Ким сползли не в ту сторону, оголив интимную зону. 

Ранее певица Настя Каменских показала сексуальное фото в бикини.

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