Ким Кардашьян "засветила" интимную зону (фото)

Папарацци "застукали" артистку на пляже.

В сеть слили откровенные фото Ким Кардашьян, которая попала в объективы камер на пляже.

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Звезда неудачно поправила купальник, продемонстрировав зону бикини. Снимки с Кардашьян опубликованы в Instagram Splash News.

Как можно увидеть в кадре, трусики на Ким сползли не в ту сторону, оголив интимную зону.

Ранее певица Настя Каменских показала сексуальное фото в бикини.