Ким Кардашьян "засветила" интимную зону (фото)
13:16, 15 января 2020Звезды
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Папарацци "застукали" артистку на пляже.
Фото с Кардашьян "слили" в сеть / instagram.com/splashnews
В сеть слили откровенные фото Ким Кардашьян, которая попала в объективы камер на пляже.
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Звезда неудачно поправила купальник, продемонстрировав зону бикини. Снимки с Кардашьян опубликованы в Instagram Splash News.
Как можно увидеть в кадре, трусики на Ким сползли не в ту сторону, оголив интимную зону.
Ранее певица Настя Каменских показала сексуальное фото в бикини.
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