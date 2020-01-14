Надя Дорофеева показала горячее фото в купальнике

На фото Дорофеева и Бордина позируют на пляже в купальниках и рубашках поверх.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поделилась новым пляжным фото с отдыха.

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Соответствующий снимок Дорофеева опубликовала в Instagram.

"Вот уже 4 года свой отпуск мы проводим вместе с Лерой Бородиной. На её странице топ 7 фактов про наши путешествия, среди которых 1 факт - неправда и нужно угадать какой именно) Ну а на моей - фото, заряженное на лайки, share, репосты и все эти вещи", - пишет Дорофеева.

На фото Дорофеева и Бордина позируют на пляже в купальниках и рубашках поверх.