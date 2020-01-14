В трусиках на канате: Кайли Дженнер соблазнила сеть (фото)
15:07, 14 января 2020Звезды
1078 0
Пикантные снимки менее чем за сутки набрали более 10 миллионов лайков
REUTERS
Самая молодая миллиардерша мира 22-летняя Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян, взорвала сеть сексуальными фото в нижнем белье на розовом канате.
Соответствующее фото Дженнер выставила на своей странице в Instagram.
Пикантные снимки менее чем за сутки набрали более 10 миллионов лайков.
Напомним, 22-летняя американка Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером 2019 года. Она основала косметическую компанию Kylie Cosmetics и продала 51% ее акций за 600 миллионов долларов.
Как сообщал УНИАН, ранее американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Кайли Дженнер опубликовала пикантные черно-белые фото, на которых эротично позирует в кружевном нижнем белье в постели.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter