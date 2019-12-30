Кайли Дженнер в нижнем белье "взорвала" Instagram
22:37, 30 декабря 2019Звезды
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Соблазнительные снимки юной звезды набрали более 11 миллионов "лайков" менее, чем за сутки.
Кайли Дженнер / REUTERS
Самая молодая миллиардерша мира 22-летняя Кайли Дженнер, младшая сестра Ким Кардашьян, взорвала Instagram сексуальными фото в нижнем белье.
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Американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен опубликовала пикантные черно-белые фото, на которых эротично позирует в кружевном нижнем белье в постели.
"Почувствовала, что будет неправильно отправиться в 2020 год, не опубликовав еще одну ловушку для комплиментов", - подписала снимки Кайли Дженнер в Instagram.
Сексуальные снимки набрали более 11 миллионов "лайков" менее, чем за сутки.
Как сообщал УНИАН, самым молодым миллиардером 2019 года стала 22-летняя американка Кайли Дженнер. Она основала косметическую компанию Kylie Cosmetics и продала 51% ее акций за 600 миллионов долларов.
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