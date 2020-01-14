Самая красивая женщина в мире снялась в прозрачном наряде (фото)

Очевидно, звезда воспользовалась специальными силиконовыми накладками на грудь.

Американская 23-летняя супермодель Белла Хадид показала свой снимок, на котором она сняла себя в зеркале в прозрачном коротком наряде без бюстгальтера.

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Снимок в "голом" наряде звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре Хадид запечатлена в серебристом боди с длинными рукавами и высоким воротником.

На теле Хадид заметны белые трусики-стринги, но не видно бюстгальтера. За несколько часов снимок набрал более 700 тысяч лайков.

Ранее внешность американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид признали идеальной. Оказалось, что пропорции ее лица на 94,35 процента близки к совершенству.

Напомним, украинская певица Ани Лорак удивила пользователей сети новым снимком, на котором она выглядит значительно моложе.