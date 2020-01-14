Ани Лорак озадачила своей внешностью на новом фото

В сети исполнительницу осыпали комплиментами.

Сбежавшая в Россию украинская певица Ани Лорак удивила пользователей сети новым снимком.

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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала в черном платье-колокольчике без бретелек.

В кадре Лорак выглядит сногсшибательно, у нее идеальна укладка и макияж. Многие в комментариях пишут, что исполнительница выглядит намного моложе 41 года.

"Красотка", "Бомба", "Шикарная", "Как девочка", "Вот что любовь делает с женщиной", "Безумно красивая", - пишут в комментариях к снимку.

Ранее сообщалось, что 41-летняя Ани Лорак улетела на отдых с 26-летним саунд-продюсером BlackStar Егором Глебом в Калифорнию.