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Ани Лорак озадачила своей внешностью на новом фото

13:11, 14 января 2020
Звезды
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Лорак выглядит шикарно / instagram.com/anilorak

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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала в черном платье-колокольчике без бретелек. 

В кадре Лорак выглядит сногсшибательно, у нее идеальна укладка и макияж. Многие в комментариях пишут, что исполнительница выглядит намного моложе 41 года.

"Красотка", "Бомба", "Шикарная", "Как девочка", "Вот что любовь делает с женщиной", "Безумно красивая", - пишут в комментариях к снимку.

Ранее сообщалось, что 41-летняя Ани Лорак улетела на отдых с 26-летним саунд-продюсером BlackStar Егором Глебом в Калифорнию.

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Теги: #фото#Ани Лорак