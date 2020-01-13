Константину Бромбергу было 80 лет.

В США умер режиссер фильмов "Приключения Электроника" и "Чародеи" Константин Бромберг.

Ему было 80 лет. Об этом на своей странице в Facebook написал режиссер Михаил Идов. Причину смерти он не назвал.

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"Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника", - написал Идов. Он отметил, что его родители были хорошо знакомы с Бромбергом.

Бромберг родился в 1939 году в Харькове, в 1968 году дебютировал в кино с короткометражкой "Длинный день Кольки Павлюкова".

В 1980 году на экраны вышел детский фильм "Приключения Электроника", снятый по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, а в 1982 — "Чародеи" по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких.

Также Бромберг был автором трех сюжетов для детского юмористического киножурнала "Ералаш".

Ранее в возрасте 86 лет умерла известная российская актриса, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек.