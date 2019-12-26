Накануне СМИ написали о резком ухудшении ее состояния.

В возрасте 86 лет умерла известная российская актриса, художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, Волчек скончалась от отека головного мозга и отека легких. Это предварительная версия врачей. Еще утром у нее начали отказывать органы.

Напомним, что 86-летняя Галина Волчек была доставлена в московскую больницу 23 декабря с воспалением легких. По данным СМИ, актриса находилась в медикаментозной коме.

Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. В 1971-м она стала режиссером театра "Современник", а затем его художественным руководителем.

Отметим, что Галина Волчек известна многим по ролям в фильмах "Дон Кихот", "Про Красную Шапочку", Маяковский смеется", "Берегись автомобиля".

В 2009 году Галина Волчек посещала Украину.