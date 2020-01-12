Елизавета II собирает семейный совет из-за отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских полномочий

На переговорах намерены определить новую линию отношений герцога и герцогини Сассекских с королевской семьей.

Члены британской королевской семьи соберутся на переговоры по поводу будущих ролей принца Гарри и герцогини Сассекском Меган, которые отказались от королевских обязанностей и привилегий.

Об этом рассказали ВВС представители Букингемского дворца.

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Переговоры состоятся в понедельник, 13 января. В совещании примут участие Елизавета II, ее сын принц Чарльз, а также внуки принц Уильям и принц Гарри. Меган Маркл, как ожидается, присоединится к дискуссии по телефону из Канады.

Правда, нет ожиданий, что уже на этой встрече будут достигнуты какие-либо договоренности. Вероятно, что в результате переговоров выйдут на "следующий шаг" на пути к определению новой линии отношений принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей.

Как сообщал УНИАН, 8 января 2020 герцог и герцогиня Сассекские объявили о планах отстраниться от королевской семьи, отказаться от семейных полномочий и начать новую прогрессивную жизнь, где они будут финансово независимы.