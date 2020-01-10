Седокова в соблазнительной позе оголила грудь (фото)

В кадре Анна стоит на коленях, слегка отклонившись назад. Эта поза выглядит очень эффектно.

Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова порадовала поклонников очередным соблазнительным снимком.

На этот раз знаменитость предстала перед подписчиками в пудровом корсете, оголяющем ее огромную грудь, и трендовых колготках в горошек. Соответствующий снимок опубликован в Instagram артистки.

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В кадре Анна стоит на коленях, слегка отклонившись назад. Эта поза выглядит очень эффектно.

"Доброе утро. Удивительно, как мало в последнее время я говорю про отношения. Может, поумнела, может, запугали, но ведь пережитый мною опыт интересен тебе? А чужие ошибки оставляют не такие болезненные шрамы. Если хочешь, я могу рассказать. Только мне нужно знать, что тебе интересно в отношениях. На какие вопросы ты ищешь ответы? Задавай в комментах, и следующий пост будет ответом на один из вопросов...", - написала Седокова.

Но многие фаны и вовсе не обратили внимание на ее слова, начав писать о ее фигуре и прелестях в облегающем наряде.

Ранее украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, на своей странице в Instagram поделилась новым фото. Оно вызвало неоднозначную реакцию в сети.