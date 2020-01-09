Киркоров оконфузился на отдыхе (видео)

Очевидно, певец во время отдыха на Мальдивах решил похвастаться тем, как он умеет плавать.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Плыли, плыли... вдруг остановка! 🌊 Ох ты, ух ты, ждать нам буксира!🆘 Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 6 Янв 2020 в 12:55 PST

Российский певец Филипп Киркоров оконфузился во время отдыха на Мальдивских островах.

Артист во время плавания едва не потерял свои шорты и "сверкнул" на камеру голыми ягодицами. Видео Киркоров разместил на своей странице в Instagram.

"Плыли, плыли. Вдруг остановка! Ох ты, ух ты, ждать нам буксира!", - подписал он ролик.

Ранее народный артист России, Украины и Молдовы Филипп Киркоров обматерил рабочий персонал музыкального фестиваля "Новая волна" во время репетиции.