Киркоров оконфузился на отдыхе (видео)
13:55, 09 января 2020Звезды
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Очевидно, певец во время отдыха на Мальдивах решил похвастаться тем, как он умеет плавать.
Плыли, плыли... вдруг остановка! 🌊 Ох ты, ух ты, ждать нам буксира!🆘
Российский певец Филипп Киркоров оконфузился во время отдыха на Мальдивских островах.
Артист во время плавания едва не потерял свои шорты и "сверкнул" на камеру голыми ягодицами. Видео Киркоров разместил на своей странице в Instagram.
"Плыли, плыли. Вдруг остановка! Ох ты, ух ты, ждать нам буксира!", - подписал он ролик.
Ранее народный артист России, Украины и Молдовы Филипп Киркоров обматерил рабочий персонал музыкального фестиваля "Новая волна" во время репетиции.
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