"Шоу ваше х***ое" не начнется!": Киркоров обматерил со сцены работников фестиваля «Новая волна» (видео)

Киркоров обматерил рабочий персонал музыкального фестиваля «Новая волна» во время репетиции.

Народный артист России, Украины и Молдовы Филипп Киркоров обматерил рабочий персонал музыкального фестиваля «Новая волна» во время репетиции.

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Видео с разъяренным эстрадным певцом опубликовано в Instagram-аккаунте sochi_on_line.

«Я пока не отрепетирую час с камерами, шоу ваше х***ое не начнется, понятно вам всем? И п***й мне на ваш эфир прямой! Пока я не отрепетирую номер с камерами! Полтора часа будете х***ить со мной с камерами! Пока здесь не появятся камеры - ничего здесь не будет!» - закричал в микрофон Киркоров.

Напомним, что в мае прошлого года Киркоров также вышел из себя и выругался в эфире шведского ТВ.