Звезда "Мстителей" Крис Хэмсворт даст миллион долларов на борьбу с пожарами в Австралии

По словам артиста, деньги пойдут непосредственно пожарным, которые сражаются с огнем «на передовой».

Семья австралийского актера Криса Хэмсворта пожертвует один $1 млн на борьбу с лесными пожарами в Австралии.

Об этом актер написал на своей странице в Instagram.

По словам артиста, деньги пойдут непосредственно пожарным, которые сражаются с огнем «на передовой».

Крис Хэмсворт не первая мировая звезда, которая жертвует денежные средства для пострадавших от пожаров в Австралии. Это сделала также актриса Николь Кидман, певица Пинк, актриса Хилари Дафф, певица Селена Гомес, актер Рассел Кроу, телеведущая Эллен ДеДженерес и многие другие.

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В Австралии из-за стихийного бедствия выгорели уже миллионы гектаров земли. В пожарах за последние месяцы погибли 25 человек. Огонь уничтожил около тысячи домов. По некоторым оценкам, погибли 8 тысяч коал и сотни тысяч других животных. В отдельных местах сила пожара и густота дыма не позволяют тушить их с воздуха. Власти направляют корабли ВМС и авиацию в пострадавшие районы. На юго-восточном побережье страны проходит масштабная эвакуация.