Кидман с мужем пожертвовали полмиллиона долларов на ликвидацию пожаров в Австралии

Пара пожертвовала 500 тысяч долларов местным пожарным службам, которые прямо сейчас борются с огнем на континенте.

Голливудская звезда Николь Кидман вместе со своим мужем и гитаристом Китом Урбаном присоединились к знаменитостям, которые пожертвовали средства на ликвидацию масштабного пожара на континенте.

Об этом она сообщила в Instagram.

«Вся поддержка нашей семьи, все мысли и молитвы направлены к пострадавшим из-за пожаров в Австралии», – написала она.

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Пара пожертвовала 500 тысяч долларов местным пожарным службам, которые прямо сейчас борются с огнем на континенте.

Кидман и Урбан являются уроженцами Австралии. За пределами Сиднея пара имеет ферму.

Среди знаменитостей, которые не стали в стороне проблемы, уже есть, в частности, поп-певица Пинк, актер Хью Джекмен, комик и продюсер Ник Кролл.

Как сообщалось, экологи из Университета Сиднея заявили, что около 480 млн живых существ погибли в пожарах в Австралии. Отмечается, что температура в зоне пожаров достигает сотен градусов по Цельсию, из-за чего люди погибают еще до того, как пламя до них доберется.