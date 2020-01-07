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Maruv в образе кошечки соблазнила сеть (фото)

13:27, 07 января 2020
Звезды
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Исполнительница привела сеть в восторг / instagram.com/maruvofficial

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"Маленькая кошка", - написала артистка под снимками. В кадре звезда позирует в наряде из брюк и корсета с пушком и длинными латексными перчатками.

Maruv предстала с синими волосами, что придало ее образу еще больше пикантности.

Фото певицы привели в восторг ее поклонников, они осыпали ее комплиментами.

Исполнительница привела сеть в восторг / instagram.com/maruvofficial

Ранее известная певица Алла Пугачева поздравила всех с Рождеством и сопроводила пост в Instagram ужасным фото.

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Теги: #MARUV