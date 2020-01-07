Maruv в образе кошечки соблазнила сеть (фото)
13:27, 07 января 2020Звезды
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Снимки артистки привели в восторг ее поклонников.
Исполнительница привела сеть в восторг / instagram.com/maruvofficial
Самая эпатажная украинская певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала в Instagram фото в костюме кошки из кожи и латекса и с черными ушками.
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"Маленькая кошка", - написала артистка под снимками. В кадре звезда позирует в наряде из брюк и корсета с пушком и длинными латексными перчатками.
Maruv предстала с синими волосами, что придало ее образу еще больше пикантности.
Фото певицы привели в восторг ее поклонников, они осыпали ее комплиментами.
Исполнительница привела сеть в восторг / instagram.com/maruvofficial
Ранее известная певица Алла Пугачева поздравила всех с Рождеством и сопроводила пост в Instagram ужасным фото.
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