Королева Елизавета II в окружении наследников предстала на новом портретном снимке

Букингемский дворец представил новый снимок, где запечатлены королева Елизавета II и ее наследники.

Ее Величество Елизавета II одета в светлое платье и лаковые туфли, на ее шее жемчужное ожерелье, а на запястье золотые часы, она улыбается, а ее волосы идеально уложены красивыми кудрями.

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Вместе с ней на фото запечатлен ее старший сын – 71-летний принц Чарльз, он в сером полосатом костюме, рубашке и галстуке. А также внук королевы – 37-летний принц Уильям, он в темном классическом костюме, белой рубашке и синем галстуке, а его 6-летний сын принц Джордж в белой рубашке и клетчатых брюках.

Сообщается, что снимок был сделан 18 декабря в Букингемском дворце, а его автором стал Ранальд Маккечни, передает ТСН.

"В ознаменование начала нового десятилетия был выпущен новый портрет Ее Величества королевы и Их королевских Высочеств принца Уэльского, герцога Кембриджского и принца Джорджа. Фото было сделано в Тронном зале Букингемского дворца", - гласит подпись.

Ранее дворец делился снимками, как принцы и королева вместе готовили рождественские пудинги. Рождество в этом году по традиции британская королевская семья отмечала в Сандрингеме и посетила службу в церкви Святой Марии Магдалины.