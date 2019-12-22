Принц Джордж вместе с прабабушкой Елизаветой II приготовил рождественские пудинги
Четыре поколения британской королевской семьи собрались, чтобы принять участие в благотворительной акции. Королева Елизавета II, ее сын принц Чарльз, внук Уильям и правнук Джордж приготовили рождественские пудинги.
Фотографиями этого процесса представители королевской семьи поделились в Instagram.
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Королевская семья присоединилась к традиционной благотворительной акции Королевского британского легиона "Вместе в Рождество". Инициатива призвана оказать дополнительную поддержку военным и ветеранам вооруженных сил Великобритании.
Пудинги готовили в Букингемском дворце под пристальным наблюдением шеф-повара Королевского британского легиона Алекса Кавальери и четырех ветеранов.
Когда все было готово, Елизавета II с принцами Чарльзом и Уильямом по традиции положили в пудинги шестипенсовые монеты, которые достанутся избранным счастливчикам.
Ранее королевская чета принц Уильям и Кейт Миддлтон приготовили рождественские угощения для сотрудников и добровольцев благотворительных организаций, которые будут работать в праздники.