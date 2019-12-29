MARUV в откровенном наряде улеглась на кровать и "позволила себя любить" (фото)

MARUV поделилась с поклонниками новыми пикантными снимками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I think I'll let you love me tonight 😉 Публикация от MARUV (@maruvofficial) 27 Дек 2019 в 2:21 PST

Эпатажная украинская певица MARUV поделилась с поклонниками новыми пикантными снимками.

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На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.

В этот раз звезда решила показать фигуру в сексуальном наряде голубого цвета со звериным принтом. Примечательно, что ярко выкрашенные волосы Анны в голубой оттенок так выглядят еще ярче. Сама звезда позировала лежа на мягком кресле серого цвета.

Также Анна дополнила пост ещё одним снимком, на котором изогнулась в том же наряде, сверкнув при этом пятой точкой в черных сетчатых колготках.

"Думаю, что позволю тебе любить меня сегодня", - подписала она фотографии.