MARUV в откровенном наряде улеглась на кровать и "позволила себя любить" (фото)
I think I'll let you love me tonight 😉
Эпатажная украинская певица MARUV поделилась с поклонниками новыми пикантными снимками.
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На своей странице в социальной сети Instagram звезда опубликовала несколько кадров, заинтриговав поклонников.
В этот раз звезда решила показать фигуру в сексуальном наряде голубого цвета со звериным принтом. Примечательно, что ярко выкрашенные волосы Анны в голубой оттенок так выглядят еще ярче. Сама звезда позировала лежа на мягком кресле серого цвета.
Также Анна дополнила пост ещё одним снимком, на котором изогнулась в том же наряде, сверкнув при этом пятой точкой в черных сетчатых колготках.
"Думаю, что позволю тебе любить меня сегодня", - подписала она фотографии.