Петросян отреагировал на выход шоу о своей личной жизни

Также комик призвал своих поклонников не смотреть продолжение шоу "Пусть говорят" и пообещал рассказать обо всем сам.

Российский комик Евгений Петросян жестко высказался о шоу "Пусть говорят", в котором шла речь о его личной жизни - о 30-летней избраннице Татьяне Брухуновой.

По его словам, все что было сказано в этой программе, - вранье. Об этом комик написал на своей странице в Instagram.

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"Такая передача на федеральном канале в погоне за рейтингом любыми средствами выглядит ущербно, беспардонно, как вмешательство в личную жизнь публичного человека. Неужели мы докатились до такого беспредела, где одних можно таким образом морально уничтожать и унижать, а о настоящих преступлениях умалчивать? Стыдитесь, господа!", - возмутился Петросян.

"Ну, а с теми лицами, которые позволяют себе в прайм-тайм солидного канала навешивать ярлыки на незнакомых людей, нужно разговаривать в суде. Статью гражданского кодекса "Защита чести, достоинства и деловой репутации" никто не отменял", - пригрозил комик обидчикам.

Также комик призвал своих поклонников не смотреть продолжение этого шоу и пообещал рассказать обо всем сам.

Напомним, о свадьбе Петросяна и Брухуновой СМИ сообщили накануне. Бывшая супруга Петросяна, узнав о его свадьбе, пожелала ему и его новой избраннице счастья.