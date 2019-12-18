Всплыли подробности пятой свадьбы Петросяна

74-летний сатирик счастлив со своей 30-летней супругой.

74-летний юморист Евгений Петросян и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова отказываются комментировать свадьбу, но СМИ находят новые доказательства тайной церемонии.

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Друг комика рассказал, что молодожены расписались в Кутузовском ЗАГСе Москвы, пишет КП.

Он утверждает, что Брухунова осталась на своей фамилии. На ее безымянном пальце заметили обручальное кольцо из белого золота с бриллиантом в один карат.

Также Брухунову заподозрили в беременности. На последних фото в социальной сети Татьяна одета в просторные балахонистые наряды, скрывающие фигуру.

Напомним, о свадьбе Петросяна и Брухуновой СМИ сообщили накануне. Бывшая супруга Петросяна, узнав о его свадьбе, пожелала ему и его новой избраннице счастья.