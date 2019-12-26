С огромным бантом на голове: Джамала повторила свой детский новогодний образ (фото)

Певица показала себя в детстве.

Популярная певица Джамала решила вспомнить детство.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала два снимка. На одном фото, датированном 1987 годом, изображена маленькая Джамала у новогодней елки.

На другом, современном, артистка позирует в полностью воссозданном детском образе: с огромным розовым бантом на голове и винтажном голубом платье.

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"Приняла участие в спецпроекте “Переснять Новый год" и повторила свой детский образ. Наряды на новогодние праздники мне всегда подбирала мама. Но, как видите, любовь к ярким нарядам и аксессуарам у меня была всегда", - отметила под снимком исполнительница.

Поклонники певицы пришли в большой восторг от ее фото.

"Бант - огонь, веселых праздников!", "Вы были очень хороши в детстве и сейчас тоже", "Бант бомбезный и тогда, и сейчас", - писали в комментариях подписчики певицы.

Напомним, не так давно Джамала удивила дуэтом с реперкой Аlyona Аlyona в совместном клипе на песню "Забирай".