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С огромным бантом на голове: Джамала повторила свой детский новогодний образ (фото)

10:55, 26 декабря 2019
Звезды
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Джамала повторила свой детский новогодний образ / фото instagram.com/jamalajaaa

На своей странице в Instagram звезда опубликовала два снимка. На одном фото, датированном 1987 годом, изображена маленькая Джамала у новогодней елки.

Маленькая Джамала у новогодней елки / фото instagram.com/jamalajaaa

На другом, современном, артистка позирует в полностью воссозданном детском образе: с огромным розовым бантом на голове и винтажном голубом платье.

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"Приняла участие в спецпроекте “Переснять Новый год" и повторила свой детский образ. Наряды на новогодние праздники мне всегда подбирала мама. Но, как видите, любовь к ярким нарядам и аксессуарам у меня была всегда", - отметила под снимком исполнительница.

Поклонники певицы пришли в большой восторг от ее фото.

"Бант - огонь, веселых праздников!", "Вы были очень хороши в детстве и сейчас тоже", "Бант бомбезный и тогда, и сейчас", - писали в комментариях подписчики певицы.

Джамала с огромным розовым бантом на голове и винтажной голубом платье / фото instagram.com/jamalajaaa

Напомним, не так давно Джамала удивила дуэтом с реперкой Аlyona Аlyona в совместном клипе на песню "Забирай".

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Теги: #Джамала